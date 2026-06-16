Tarım ÜFE mayısta yıllık yüzde 43,08 arttı

Tarım-ÜFE'de (2020=100), 2026 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,61 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 18,41 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,08 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 41,54 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,24 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,16 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 7,43 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 2,73 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 2,32 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3,47 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 113,35 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 10,48 artış ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu.