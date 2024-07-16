Tarım üretici fiyatlarında artış baz etkisiyle geriledi

Tarım-ÜFE'de (2020=100), 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,95 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %21,91 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,58 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %61,49 artış gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %1,99 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %0,59 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde %2,17 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde %9,72 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde %4,23 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %0,01 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %156,24 artış ile yağlı meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %22,70 azalış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu.