Tarımda üretici fiyatları yeniden yükselişe geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Ekim 2024 verilerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre, Tarım-ÜFE’de 2024 yılı ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 5,03 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 26,32 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,46 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 49,55 artış gerçekleşti.

Eylül 2024’te yüzde 31,09 oranında artışla 2021 Ekim sonrası en düşük artış görülmüştü. 2022 Temmuz’da yüzde 134,11 ile zirve yapan yıllı bazdaki artış oranı mayıstan bu yana düşüşteydi. Ekim ayında tarımda üretici fiyatlarının yeniden artışa geçtiği görüldü.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,34 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,56 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 2,23 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 13,27 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 1,82 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,24 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 185,25 artış ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 85,17 artış ile turunçgiller oldu.