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Tarım üretici fiyatlarında artış 38 ayın en düşüğünde!

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) Eylül ayında, aylık yüzde 2,00, yıllık bazda ise yüzde 31,09 arttı. 

Haber Merkezi
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Tarım üretici fiyatlarında artış 38 ayın en düşüğünde!
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Tarım-ÜFE'de (2020=100), 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,00 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 20,28 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,09 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 52,28 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,96 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,81 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 3,51 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 4,10 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 2,19 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,25 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 110,74 artış ile yağlı meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 17,23 artış ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu.

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