Tarımsal girdi fiyat endeksi mayısta yıllık %53,08 arttı

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, Tarım-GFE'de (2020=100), 2024 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre %0,85 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre %15,58 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %53,08 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %41,12 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %0,63 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %2,18 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %50,35 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %71,59 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %133,84 ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %3,29 ile bina bakım masrafları oldu.