  1. Ekonomim
  2. Ekonomik Veriler
  3. TCMB açıkladı: Finansal hizmetler güven endeksi yükseldi
Takip Et

TCMB açıkladı: Finansal hizmetler güven endeksi yükseldi

TCMB, Finansal Hizmetler Güven Endeksi kasımda önceki ayda 180,8 olan seviyesinden 184,6’ya yükseldi. Endeks, zirve seviyesine çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TCMB açıkladı: Finansal hizmetler güven endeksi yükseldi
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım 2025 Finansal Hizmetler Güven Endeksi verisini açıkladı.

2025 yılı Kasım ayında FHGE, bir önceki aya göre 3,8 puan artış kaydederek 184,6 seviyesinde gerçekleşti. 

TCMB açıkladı: Finansal hizmetler güven endeksi yükseldi - Resim : 1

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi ve son üç aydaki iş durumu olmak üzere tüm alt endekslerin FHGE’yi artış yönünde etkilediği görüldü. 

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği görülürken, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin de güçlendiği görüldü. 

Ekonomik Veriler
Yurt Dışı ÜFE ekimde yıllık yüzde 28,75 arttı
Yurt Dışı ÜFE ekimde yıllık yüzde 28,75 arttı
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yıllık bazda yüzde 14,8 azaldı
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yıllık bazda yüzde 14,8 azaldı
Tarımda üretici fiyatlarında aylık artış ekimde yüzde 4 oldu
Tarımda üretici fiyatlarında aylık artış ekimde yüzde 4 oldu
Ücretli çalışan sayısı toplamda arttı, sanayide geriledi
Ücretli çalışan sayısı toplamda arttı, sanayide geriledi
Hizmet üretiminde artış ulaştırma ile hız kaybetti
Hizmet üretiminde artış ulaştırma ile hız kaybetti
Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi
Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi