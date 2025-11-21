TCMB açıkladı: Finansal hizmetler güven endeksi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım 2025 Finansal Hizmetler Güven Endeksi verisini açıkladı.

2025 yılı Kasım ayında FHGE, bir önceki aya göre 3,8 puan artış kaydederek 184,6 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi ve son üç aydaki iş durumu olmak üzere tüm alt endekslerin FHGE’yi artış yönünde etkilediği görüldü.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği görülürken, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin de güçlendiği görüldü.