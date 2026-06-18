TCMB açıkladı: Kısa vadeli dış borçta yeni rekor seviye görüldü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıkladığı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri, Nisan 2026 verilerine göre, kısa vadeli dış borçta rekor seviye görüldü.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borçlar Nisan 2026’da 242 milyar dolara yükseldi.

TCMB verilerine göre, kısa vadeli dış borç stoku ise bir önceki aya göre yüzde 3 artarak nisan itibarıyla 171,6 milyar dolar oldu.

Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya göre yüzde 5,8 oranında artarak 75,5 milyar dolar oldu.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri, bir önceki aya göre yüzde 4,1 oranında artarak 8,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Mevduatlarda artış

Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 6,7 oranında artışla 18,6 milyar dolar oldu.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1,9 oranında artışla 22,2 milyar dolar olurken, TL cinsinden mevduatlar yüzde 9,2 oranında artarak 26 milyar dolara yükseldi.

Diğer sektörler kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında artarak 71,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Dolar ve Euro payı azaldı

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri, yüzde 1,3 oranında artarak 64,4 milyar dolar olurken, nakit kredi kaynaklı yükümlülükler yüzde 19,6 oranında artarak 7,0 milyar ABD dolarına yükseldi.

Kısa vadeli dış borç stoku içerisinde dolar ve euronun payı azalırken, Türk lirası ve diğer döviz cinslerinin payında artış olmuştur. Buna göre, stokun yüzde 34,8’ini ABD doları, yüzde 26,7’sini euro, yüzde 24,5’ini Türk lirası ve yüzde 14,0’ünü diğer döviz cinsleri oluşturdu.

Kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stokunda, mevduat yükümlülükleri 66,8 milyar dolara yükselirken, kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri 74,9 milyar dolara yükseldi.