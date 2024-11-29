  1. Ekonomim
  2. Ekonomik Veriler
  3. TCMB açıkladı: Ticari gayrimenkul fiyatları üçüncü çeyrekte reel olarak azaldı
Takip Et

TCMB açıkladı: Ticari gayrimenkul fiyatları üçüncü çeyrekte reel olarak azaldı

Ticari gayrimenkul fiyatları üçüncü çeyrekte nominal olarak artış kaydederken, reel olarak azaldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TCMB açıkladı: Ticari gayrimenkul fiyatları üçüncü çeyrekte reel olarak azaldı
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, ticari gayrimenkul fiyatları üçüncü çeyrekte reel olarak yüzde 6,5 azaldı.

TCMB tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye genelinde, 2024 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,5 oranında artan Dükkân Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 45,2 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 5,8 oranında azalmıştır. Aynı çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,5 oranında artan Ofis Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 38,4 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 10,2 oranında azalmıştır.

Üç büyük ildeki gelişmeler değerlendirildiğinde, İstanbul, Ankara ve İzmir’in ticari gayrimenkul fiyat endeksleri, 2024 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, sırasıyla yüzde 5,5, 8,1 ve 8,2 oranlarında artış göstermiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 32,0, 55,6 ve 44,8 oranlarında artış göstermiştir."

Son dakika... Türkiye üçüncü çeyrekte beklentilerin altında büyüdüSon dakika... Türkiye'nin üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandıEkonomi

 

Hizmet üretici fiyatlarında artış hızı azalmaya devam ettiHizmet Üretici Fiyat Endeksinde artış hızı azalmaya devam ettiEkonomik Veriler

 

 

 

Ekonomik Veriler
MÜSİAD SAMEKS verilerinde ekonomideki daralma görünümü devam etti
MÜSİAD SAMEKS verilerinde ekonomideki daralma görünümü devam etti
Hizmet üretici fiyatlarında artış hızı azalmaya devam etti
Hizmet üretici fiyatlarında artış hızı azalmaya devam etti
Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi’nin 10 aylık ticaret hacmi 1.5 milyar dolar oldu
Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi’nin 10 aylık ticaret hacmi 1.5 milyar dolar oldu
Reel kesim güveninde artış sürüyor: 7 ayın zirvesinde
Reel kesim güveninde artış sürüyor
İş gücü girdi endeksleri üçüncü çeyrekte arttı
İş gücü girdi endeksleri üçüncü çeyrekte arttı
Finansal hizmetler güven endeksi kasımda arttı
Finansal hizmetler güven endeksi kasımda arttı