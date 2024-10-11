TCMB: Finansal hesaplar açık verdi

Sektörlere ilişkin finansal bilançolara göre, yurt içi yerleşik sektörlerin toplam net finansal değeri 2.çeyrekte 10,26 trilyon TL açık verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, sektörlere ilişkin finansal bilançolara göre, dönem sonu itibarıyla yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 106 trilyon TL, yükümlülükleri ise 116 trilyon TL düzeyinde gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye ekonomisinin net finansal pozisyon açığının gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranı bir önceki döneme göre 2,5 puan azalarak yüzde 29,2 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Sektörlerde gerçekleşen net finansal işlemler incelendiğinde, bir önceki çeyrekte GSYİH’nin yüzde 4,8’i ile net borç alan konumunda olan toplam ekonomi bu çeyrekte GSYİH’nin yüzde 0,08’i oranında net borç almıştır.

Bilançolardaki tablo

Yurt içi ekonominin sektörel finansal bilançoları incelendiğinde, toplam ekonominin finansal borçlu pozisyonunda olduğu, hanehalkı ve dünyanın geri kalanının yurt içi diğer sektörlerden alacaklı, finansal olmayan kuruluşlar ve genel yönetimin ise diğer sektörlere borçlu pozisyonda olduğu gözlenmiştir. Finansal kuruluşlar ise finansal aracılık rolü gereği dengeye yakın bir net finansal pozisyon yaratmıştır.

Vatandaşın borcu kredilerden oluştu

Hanehalkı finansal varlıkları arasında para ve mevduat kalemi yaklaşık yüzde 60’lık pay ile öne çıkarken, yükümlülüklerin tamamına yakını kredilerden oluşmaktadır.

Finansal olmayan kuruluşların finansal varlıkları ve yükümlülükleri içinde sırasıyla yüzde 61 ve yüzde 46’lık pay ile firmaların birbiri ile ticari işlemlerinden oluşan diğer alacaklar ve diğer borçlar kalemleri belirleyici olmuştur.

Tüm sektörlerin borçluluk oranları diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında, Türkiye’de yerleşik sektörlerin toplam borcunun düşük seviyede gerçekleştiği görülmektedir. Kredi ve borçlanma senetleri niteliğindeki toplam borcun GSYİH’ye oranı 2024 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 96 oranında gerçekleşerek önceki çeyreğe göre azalmıştır."