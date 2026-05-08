TCMB Finansal Hesaplar raporu: Net pozisyon açığında iyileşme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı 4. çeyrek "Finansal Hesaplar Raporu'nu yayımladı.

Sektörlere ilişkin finansal bilançolara göre, dönem sonu itibarıyla yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 220 trilyon TL, yükümlülükleri ise 232 trilyon TL düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye ekonomisinin net finansal pozisyon açığının gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranı bir önceki döneme göre 1,7 puan azalarak yüzde 19,1 seviyesinde gerçekleşti.

Sektörlerde gerçekleşen net finansal işlemler incelendiğinde, bir önceki çeyrekte GSYİH'nin yüzde 1'i ile net borç veren konumunda olan toplam ekonomi, bu çeyrekte GSYİH'nin yüzde 3,4'ü oranında net borç alan konumunda oldu.

Yurt içi ekonominin sektörel finansal bilançoları incelendiğinde, toplam ekonominin finansal borçlu pozisyonunda olduğu, hanehalkı ve dünyanın geri kalanının yurt içi diğer sektörlerden alacaklı, finansal olmayan kuruluşlar ve genel yönetimin ise diğer sektörlere borçlu pozisyonda olduğu gözlendi.

Hanehalkı borçları kredilerden oluşuyor

Hanehalkı finansal varlıkları arasında para ve mevduat kalemi yaklaşık yüzde 54'lük pay ile öne çıkarken, yükümlülüklerin tamamına yakını kredilerden oluştu.

Finansal olmayan kuruluşların finansal varlıkları ve yükümlülükleri içinde sırasıyla yüzde 51 ve yüzde 48'lik pay ile hisse senedi ve özkaynaklar kalemleri belirleyici oldu.

Tüm sektörlerin borçluluk oranları diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında, Türkiye'de yerleşik sektörlerin toplam borcunun düşük seviyede gerçekleştiği görüldü. Kredi ve borçlanma senetleri niteliğindeki toplam borcun GSYİH'ye oranı 2025 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 93 oranında gerçekleşerek önceki çeyreğe göre sınırlı azalış gösterdi.