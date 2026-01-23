TCMB: Finansal Hizmetler Güven Endeksi 2026'nın ilk ayında yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) 2026 Ocak verileri açıklandı.

2026 Ocak FHGE, bir önceki aya göre 6,4 puan artış kaydederek 183,6 seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz dönemden endeks 177,2 olmuştu.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile iş durumunun FHGE’yi artış yönünde etkilediği görülürken, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi bir önceki ay seviyesinde gerçekleşti.

Talep hangi yönde?

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği gözlendi.

Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin güçlendiği, gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise aynı kaldığı görüldü.

İstihdamda artış beklentisi

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı, gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği gözleniyor.

Kârlılıkta artış beklentisi güçlendi

Kârlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda kârlılıkta artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı, gelecek üç ayda kârlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir de bir önceki döneme kıyasla bir miktar güçlendi.

2026 Ocak’ta (NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre) "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre “Finansal Hizmet Faaliyetleri’nde (sigorta ve emeklilik fonları hariç)” 6,9 puanlık artış, “Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler” de 18,7 puanlık artış, “Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)” sektöründe de 0,9 puanlık azalış oldu.

2026 yılı Ocak ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 147 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde ediliyor.