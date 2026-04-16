TCMB: Konut fiyatları martta reel olarak geriledi, kiralar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Konut Fiyat Endeksi (KFE) ve Yeni Kiracı Kira Endeksi Mart 2026 verilerini açıkladı.

2026 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,4 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 3,4 oranında azaldı.

TCMB Konut Fiyat Endeksi, mart ayında hem aylık hem de yıllık bazda artışını devam ettirdi. Özellikle Ankara ve İzmir'de dikkat çekici aylık yükselişler gözlemlenirken, İstanbul'da artış hızı önceki aya benzer seyretti.

Kiralar arttı

Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) 2026 yılı mMart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 34,4, reel olarak ise yüzde 2,7 oranında arttı.

YKKE 2026 yılı Mart ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,2, 2,4 ve 3,6 oranlarında artış gösterdi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 39,4, 37,7 ve 35,0 oranlarında arttı.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık yeni kiracı kira endeksi değişimleri incelendiğinde, Mart 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 40,5 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 25,7 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde oldu.