TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı: İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Merkez Bankası tarafından yayımlanan ankette, piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 24,11 oranında olurken; yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 51,0933 TL seviyesinde gerçekleşti. Enflasyon beklentisi geçen anket döneminde yüzde 23,23 olurken, bu anket döneminde beklentiler yükseliş gösterdi. Toplu sonuçlara bakıldığında piyasa katılımcılarının 5 yıl içinde enflasyonda tek haneyi görmeyi beklemedikleri dikkat çekti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 23,23'ten yüzde 24,11'e çıktı.
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Yıllık enflasyon beklentileri
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,23 olurken, bu anket döneminde yüzde 24,11’e çıktı.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 22,20 olurken, bu anket döneminde yüzde 22,10’a geriledi.
24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 16,94 olurken, bu anket döneminde yüzde 17,11’e yükseldi.
12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin dağılımları
2026 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 25,87 olasılıkla yüzde 19,00 – 20,99 aralığında, yüzde 33,08 olasılıkla yüzde 21,00 – 22,99 aralığında, yüzde 25,70 olasılıkla ise yüzde 23,00 - 24,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 18,46’sının beklentilerinin yüzde 19,00 – 20,99 aralığında, yüzde 43,08’inin beklentilerinin yüzde 21,00 – 22,99 aralığında, yüzde 29,23’ünün beklentilerinin yüzde 23,00 – 24,99 aralığında olduğu gözlendi.
2026 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 16,07 olasılıkla yüzde 13,00 – 15,99 aralığında, yüzde 44,38 olasılıkla yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 18,06 olasılıkla ise yüzde 19,00 – 21,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 18,97‘sinin beklentilerinin yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 55,17‘sinin beklentilerinin yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 13,79‘unun beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında olduğu gözlendi.
Faiz beklentileri
Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 36,43 olurken, bu anket döneminde yüzde 36,95’e çıktı. Mart ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 36,08 olarak gerçekleşti.
Dolar/TL beklentileri
Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 51,17 TL iken, bu anket döneminde 51,09 TL’ye geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 51,89 TL iken, bu anket döneminde 52,39 TL’ye çıktı.
Tek hane enflasyon zor
Katılımcıların GSYH 2026 ve 2027 yılı büyüme beklentileri bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de sırasıyla yüzde 3,9 ve 4,3 olarak gerçekleşti.
Toplu sonuçlarda 5 yıllık beklentiler dikkat çekti. Piyasa katılımcıları tek hane enflasyonu 5 yıl içinde görmeyi beklemiyor.