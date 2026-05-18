TCMB: Ticari gayrimenkulde reel artış sınırlı kaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi 2026 1. Çeyrek verilerini açıkladı. Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi ilk çeyrekte %7,7 arttı.

TCMB verisine ilişkin açıklamaya göre, 2026 yılı birinci çeyreğinde Türkiye genelinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,7 oranında artan TGFE, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 31,0 oranında artmış, reel olarak ise değişim göstermedi.

Türkiye genelinde, 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,4 oranında artan Dükkân Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 31,2 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 0,1 oranında arttı. Aynı çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,0 oranında artan Ofis Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 30,3 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 0,5 oranında azaldı.

Üç büyük ildeki gelişmeler değerlendirildiğinde, İstanbul, Ankara ve İzmir'in ticari gayrimenkul fiyat endeksleri, 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, sırasıyla yüzde 9,0, 9,5 ve 8,4 oranlarında arttı. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 29,6, 36,3 ve 29,8 oranlarında artış gösterdi.