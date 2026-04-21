TCMB: Yatırım eğiliminde artış güçleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Yatırım Eğilimi İstatistikleri-Bahar Dönemi" raporunu yayınladı.

İktisadi Yönelim Anketi kapsamında imalat sanayi firmalarına, bahar ve güz dönemi olmak üzere yılda iki defa yatırımlarının ne yönde değiştiği (arttı, aynı kaldı, azaldı) ve ne yönde değişeceği (artacak, aynı kalacak, azalacak) soruluyor.

Bahar döneminde bir önceki yıl gerçekleşen ve cari yıl için planlanan, güz döneminde ise cari yılda gerçekleşen/planlanan ve bir sonraki yıl için planlanan yatırımlar sorularak şirketlerin yatırım eğilimleri ölçülüyor.

Anket sonuçları denge değeri üzerinden değerlendirilmekte olup, denge değeri anketin ilgili sorusuna toplam cevap verenler içerisinde pozitif (arttı, artacak) ve negatif (azaldı, azalacak) cevap verenlerin yüzdelerinin farkı olarak görülüyor.

Gerçekleşen yatırım harcamaları

2026 yılı Bahar dönemi Yatırım Eğilimi İstatistikleri’ne göre, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1752 işyerinin İktisadi Yönelim Anketi kapsamında sorulan yatırım eğilimi sorularına verdikleri yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildiğinde, brüt yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre arttığı yönündeki değerlendirmelerin 2025 yılı Güz döneminde öngörülenden fazla gerçekleştiği görüldü.

İş yerlerinin büyüklük grupları itibarıyla yapılan değerlendirmelerde, üretimde çalışan sayısı 500 ve üzerinde olan iş yerlerinde diğer büyüklük gruplarının aksine 2025 yılı Güz döneminde öngörülenden daha zayıf bir artış gerçekleştiği gözlendi.

Yatırımların alt kalemlerinde ise önemli bir tablo ortaya çıktı. Yatırımların makine ve ekipman ya da arsa, bina kalemlerine değil, maddi olmayan duran varlıklara yöneldiği izlendi.

Öngörülen yatırım harcamaları

2026 yılı Bahar dönemi anketi sonuçlarına göre, 2026 yılında yapılması öngörülen yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre artacağı yönündeki değerlendirmelerin güçlenerek devam ettiği görüldü.

2026 yılında yapılması öngörülen yatırımların bir önceki yıla göre değişimi iş yerlerinin büyüklük grupları itibarıyla değerlendirildiğinde, tüm büyüklük gruplarında artış beklentilerinin 2025 yılı Güz dönemindeki ilk değerlendirmelere göre yukarı yönlü revize edildiği gözlenmekte olup, üretimde çalışan sayısı 50 ile 249 arasında olan iş yerlerinde revizyonun daha sınırlı olduğu izleniyor.