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TEPAV açıkladı: Gıda fiyatları temmuz ayında yeniden artış gösterdi

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından hazırlanan TEPAV Gıda Fiyat Endeksi'ne (TEGE) göre, 1-25 Temmuz 2026 döneminde derlenen verilerle aylık gıda enflasyonu yüzde 0,93 olarak hesaplandı.

Haber Merkezi
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TEPAV açıkladı: Gıda fiyatları temmuz ayında yeniden artış gösterdi
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Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Temmuz 2026 dönemine ilişkin TEPAV Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) verilerini yayımladı. Rapora göre, 1-25 Temmuz tarihleri arasında aylık gıda enflasyonu yüzde 0,93 olarak gerçekleşti. Böylece gıda fiyatları, önceki aya kıyasla yeniden yükseliş eğilimine girdi.

TEPAV'ın hesaplamalarına göre Temmuz 2026 itibarıyla yıllık gıda enflasyonu yüzde 32,8 oldu. Temmuz ayına ilişkin diğer kuruluşların gıda enflasyonu verileri ise 29 Temmuz 2026 itibarıyla henüz açıklanmadı.

TEPAV açıkladı: Gıda fiyatları temmuz ayında yeniden artış gösterdi - Resim : 1

Sebzede fiyat hareketleri öne çıktı

Temmuz ayında taze meyve ve sebze grubunda fiyatı en fazla düşen ürünler karpuz, taze fasulye ve salatalık oldu.

Aynı grupta fiyatı en hızlı artan ürünler ise çarliston biber, diğer taze biber çeşitleri ve kuru soğan olarak sıralandı. Taze meyve ve sebze dışındaki ürünlerde en yüksek fiyat artışları diğer pastane ürünleri, maden suyu ve soda ile turşuda gözlenirken; tavuk eti, yumurta ve sakatat fiyatlarında düşüş kaydedildi.

KKTC'de aylık gıda enflasyonu yüzde 1,01

KKTC-TEGE kapsamında 1-25 Temmuz 2026 döneminde derlenen verilerle aylık gıda enflasyonu yüzde 1,01 olarak hesaplandı.

Buna göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Temmuz ayı gıda enflasyonu bir önceki aya göre bir miktar geriledi. Ekim 2025 ve Şubat 2026 verileri ise Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi ile yürütülen metodolojik uyumlaştırma çalışmaları kapsamında güncellendi.

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