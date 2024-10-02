TEPAV: Gıda enflasyonu eylülde yılın en düşük seviyesinde

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) gıda enflasyonu (TEGE) verilerini açıkladı. Eylül ayında gıda fiyatları TEPAV verilerine göre, son bir yılın en düşük seviyesine geriledi.

TEPAV’dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"TEPAV Gıda Fiyat Endeksi Eylül 2024 verileri açıklandı. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından açıklanan Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) verilerine göre, 1-30 Eylül 2024 döneminde aylık gıda enflasyon oranı yüzde 0,48 olarak hesaplandı.

Eylül ayında taze meyve ve sebze kategorisinde fiyatı en çok düşen ürünler dereotu, roka ve nane olurken çarliston biber, sivri biber ve dolmalık biber fiyatlarında yüksek artışlar gözlendi. Taze meyve ve sebze kategorisi dışındaki ürünlerde ise en fazla fiyat artışı fındık içi, yumurta ve ayçiçek yağında gözlemlenirken kağıt şeker, balık ve reçelde de fiyat düşüşleri tespit edildi.

1-30 Eylül 2024 dönemi için 1 Ekim 2024 tarihi itibarıyla diğer kuruluşlar tarafından hesaplanan gıda enflasyonu Türk-İş mutfak enflasyonu ile yüzde 2,90, İTO Ücretliler Geçinme Endeksi (ÜGE) ile ise yüzde 2,63 oldu. TÜİK, CEFIS ve ENAG tarafından henüz veri açıklanmadı.

Eylül 2024 itibarıyla TEGE ile yıllık gıda enflasyonu yüzde 49,13 hesaplanırken Türk-İş mutfak enflasyonu ile yüzde 48,72, İTO-ÜGE ile ise yüzde 56,23 ölçüldü. Yıl başından itibaren birikimli gıda enflasyonu da TEGE ile yüzde 29,47, İTO-ÜGE ile yüzde 36,23, Türk-İş mutfak enflasyonu ile yüzde 37,41 hesaplandı."