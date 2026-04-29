TEPAV: Gıda enflasyonu nisanda yeniden yükselişe geçti

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından hazırlanan Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) 2026 yılı Nisan ayı verileri yayımlandı. Buna göre, aylık gıda enflasyonu yüzde 3,59 olarak hesaplandı. Mart ayında gerileyen gıda enflasyonunun nisanda yeniden yükselişe geçtiği görüldü.

TEPAV'dan yapılan açıklamaya göre nisan ayında taze meyve ve sebze kategorisinde fiyatı en çok düşen ürünler patlıcan, taze fasulye ve kabak oldu. Buna karşılık domates, havuç ve marul çeşitlerinde fiyat artışları dikkat çekti.

Taze meyve ve sebze dışındaki ürünlerde ise en yüksek fiyat artışı balık, sirke ve tavuk etinde kaydedildi. Aynı dönemde yumurta, baharatlar ve lokum gibi ürünlerde fiyat düşüşleri görüldü.

TEGE verilerine göre Nisan 2026 itibarıyla yıllık gıda enflasyonu yüzde 34,3 olarak hesaplandı. Nisan ayına ilişkin olarak diğer kurumlar tarafından henüz gıda enflasyonu verisi paylaşılmadı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için hesaplanan KKTC-TEGE kapsamında ise Nisan 2026'da aylık gıda enflasyonu yüzde 3,47 oldu. Önceki ay düşüş gösteren enflasyonun bu dönemde yeniden artış eğilimine girdiği görüldü.