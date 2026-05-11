Ticaret satış hacmi mart ayında artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Mart ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerine göre, ticaret satış hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,7 artış gösterdi. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 10,3 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,5 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 21,2 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 1,9 arttı

Ticaret satış hacmi 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 2,9 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 2,4 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,6 arttı.