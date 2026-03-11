Ticaret ve perakende satış hacmi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ticaret Satış Hacim Endeksi Ocak 2026 verilerini açıkladı.

Ticaret satış hacmi 2026 yılı ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 13,6 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 1,5 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 18,8 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 0,1 arttı

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2026 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,4 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 1,6 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,4 arttı.