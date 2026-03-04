TL'nin reel değeri son 1 yılın zirvesine çıktı

TCMB Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, şubat ayında da artış kaydetti.

TÜFE bazlı REK endeksi, bir önceki aya göre yaklaşık 1 puan yükselerek 103,17 seviyesinde gerçekleşti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise aynı dönemde 0,2 puan artarak 100,06’ya çıktı.

REK endeksindeki artış, temel olarak TÜFE'deki artışın nominal kurdaki artıştan daha fazla olmasından kaynaklanırken, TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, TL karşısında, ABD doları ve Euro bir önceki aya göre sırasıyla ortalama %1,10 ve %2,02 oranında değer kazandı.

Şubat ayında TÜFE bir önceki aya göre %2,96 oranında artarken, Yi-ÜFE %2,43 oranında arttı. Türkiye enflasyonu endeksin artışına katkıda bulunurken, Dünya enflasyon sepeti ile Nominal Kur Sepetindeki değişim endeksi azaltıcı yönde etkili oldu.