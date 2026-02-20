TOBB: Şirket kuruluşları azaldı, kapanışlar sert geriledi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ocak ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre ocakta kurulan şirket sayısı Aralık 2025'e kıyasla yüzde 13,12 azalışla 12 bin 793'ten 11 bin 115'e düştü. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 77,97 azalışla 1604'e geriledi. Aralık 2025'te 7 bin 282 şirket kapanmıştı.

Ocakta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,72 artış, kapanan şirket sayısı ise yüzde 17,95 azalış gösterdi.

Şirket kapanmalarında sert gerileme

Türkiye'de ocakta 11 bin 232 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşti.

Buna göre, ocakta bir önceki aya kıyasla kurulan şirket sayısı yüzde 13,1, kooperatif sayısı yüzde 29,5 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 15 düştü.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 78, kooperatif sayısı yüzde 84,3 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 24,4 azaldı.

Ocakta, geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 0,7 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,4 artarken, kooperatif sayısı yüzde 29,9 düşüş kaydetti.

Bu dönemde, kapanan şirket sayısı yüzde 18, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,8 ve kooperatif sayısı yüzde 26,8 geriledi.

Ocakta tüm illerde şirket kuruldu

Söz konusu ayda, kurulan 11 bin 232 şirket ve kooperatifin, yüzde 90,2'sini limited şirketler, yüzde 8,8'ini anonim şirketler, yüzde 1'ini ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin, yüzde 36'sı İstanbul, yüzde 11,2'si Ankara ve yüzde 5,7'si İzmir'de kuruldu. Geçen ay, tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin, 3 bin 861'i toptan ve perakende ticaret, 1644'ü inşaat ve 1466'sı imalat sektöründe yer aldı. Söz konusu ayda kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 768'i inşaat, 489'u toptan ve perakende ticaret, 141'i imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Ocakta kapanan şirket ve kooperatiflerin, 562'sinin toptan ve perakende ticaret, 237'sinin imalat, 141'inin inşaat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 899'unun toptan ve perakende ticaret, 379'unun inşaat, 299'unun imalat sektöründe faaliyet gösterdiği kayıtlara geçti.

Ocakta 117 kooperatif kurulurken, bunların 77'si konut yapı, 18'i işletme, 12'si motorlu taşıyıcılar alanında işbaşı yaptı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay 818 yabancı ortak sermayeli şirketin, 400'ü Suriye ve 122'si Türkiye ve 42'si Almanya ortaklı olarak faaliyete başladı.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 60'ının anonim, 758'inin limited şirket statüsünde faaliyet gösterdiği görüldü.

Söz konusu şirketlerin 144'ü uzmanlaşmamış toptan ticaret, 79'u ikamet amaçlı olan ve ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 33'ü işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri alanında kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 83,7'sini, yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.