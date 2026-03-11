  1. Ekonomim
  Toplam ciro ocakta arttı
Toplam ciro yıllık yüzde 35,8, aylık yüzde 2,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ciro Endeksleri Ocak 2026 verilerini açıkladı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2026 yılı ocak ayında yıllık yüzde 35,8 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı ocak ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 30,0 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 34,0 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 39,4 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 33,8 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 2,6 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2026 yılı ocak ayında aylık yüzde 2,6 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı ocak ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,3 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 4,4 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 3,6 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 2,1 arttı.

