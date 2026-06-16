Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı mayısta geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mayısta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,3 azaldı.

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,5'ini otomobil, yüzde 37,2'sini motosiklet, yüzde 11,0'ını kamyonet, yüzde 1,7'sini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 38,3, minibüste yüzde 27,2, kamyonda yüzde 23,9, otobüste yüzde 23,9, traktörde yüzde 21,6, kamyonette yüzde 16,8, motosiklette yüzde 15,2 ve otomobilde yüzde 7,4 azaldı.

Yıllık bazda da azaldı

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı traktörde yüzde 50,9, minibüste yüzde 42,4, motosiklette yüzde 37,0, kamyonda yüzde 22,6, otomobilde yüzde 12,9, otobüste yüzde 3,9, özel amaçlı taşıtta yüzde 3,8 ve kamyonette yüzde 2,0 azaldı.

Trafikte 34 milyon 361 bin 85 araç var

Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,8'ini otomobil, yüzde 21,4'ünü motosiklet, yüzde 14,5'ini kamyonet, yüzde 6,8'ini traktör, yüzde 3,0'ını kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayıs ayında devri yapılan taşıtların yüzde 66,9'unu otomobil, yüzde 14,5'ini kamyonet, yüzde 11,6'sını motosiklet, yüzde 3,0'ını traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

En çok hangi marka el değiştirdi?

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 16,4'ü Renault, yüzde 10,3'ü Volkswagen, yüzde 7,5'i Hyundai, yüzde 6,7'si Toyota, yüzde 5,7'si Peugeot, yüzde 5,2'si TOGG, yüzde 4,9'u Skoda, yüzde 4,8'i Fiat, yüzde 3,9'u Opel, yüzde 3,8'i Citroen, yüzde 3,2'si Mercedes-Benz, yüzde 3,1'i Kia, yüzde 3,0'ı BMW, yüzde 2,8'i Chery, yüzde 2,3'ü Nissan, yüzde 2,0'ı Audi, yüzde 1,6'sı Mini, yüzde 1,5'i Volvo, yüzde 1,4'ü Dacia, yüzde 1,4'ü Ford ve yüzde 8,8'i diğer markalardan oluştu.

5 ayda 768 bin araç trafiğe çıktı

Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 14,7 azalarak 767 bin 999 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 19,5 artarak 22 bin 837 adet oldu. Böylece Ocak-Mayıs döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 745 bin 162 adet artış gerçekleşti.

Benzinli araçlar ilk sırada

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 382 bin 385 adet otomobilin yüzde 40,7'si benzin, yüzde 32,2'si hibrit, yüzde 18,4'ü elektrikli, yüzde 7,8'i dizel ve yüzde 0,9'u LPG yakıtlıdır. Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 786 bin 370 adet otomobilin ise yüzde 32,2'si dizel, yüzde 31,0'ı benzin, yüzde 29,5'i LPG, yüzde 4,6'sı hibrit ve yüzde 2,5'i elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2'dir.

En çok gri renk araçlar tercih edildi

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 382 bin 385 adet otomobilin yüzde 32,7'si 1300 ve altı, yüzde 16,1'i 1401-1500, yüzde 13,3'ü 1501-1600, yüzde 9,9'u 1301-1400, yüzde 8,7'si 1601-2000, yüzde 0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 382 bin 385 adet otomobilin yüzde 41,9'u gri, yüzde 25,6'sı beyaz, yüzde 11,6'sı siyah, yüzde 9,9'u mavi, yüzde 5,6'sı yeşil, yüzde 3,4'ü kırmızı, yüzde 1,3'ü kahverengi, yüzde 0,4'ü turuncu, yüzde 0,3'ü sarı ve yüzde 0,1'i diğer renklidir.