TÜİK: 2025’in son çeyreğinde yapı ruhsatı arttı, yüzölçümü geriledi

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı IV. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 5,5, daire sayısı yüzde 13,8 ve yüzölçüm yüzde 2,6 arttı.

2025 yılı IV. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen toplam yüzölçümün, yüzde 81,7'si belediyeler, yüzde 18,3'ü ise diğer yetkili idareler tarafından verildi.

En yüksek yüzölçüm payı iki ve daha fazla daireli binaların oldu

2025 yılı IV. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 46,8 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 5,7 milyon m² ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların yüzölçümü azaldı

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı IV. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 0,1 ve yüzölçüm yüzde 1,5 azalırken daire sayısı yüzde 3,1 arttı.

2025 yılı IV. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen toplam yüzölçümün, yüzde 84,7'si belediyeler, yüzde 15,3'ü ise diğer yetkili idareler tarafından verildi.

Yapı kullanma izninde de en yüksek yüzölçüm payı iki ve daha fazla daireli binaların oldu

2025 yılı IV. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 32,6 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 5,4 milyon m² ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Takvim etkilerinden arındırılmış yapı ruhsatı toplam yüzölçümü yüzde 1,9 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı IV. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 4,7, daire sayısı yüzde 12,8 ve yüzölçüm yüzde 1,9 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise, bir önceki çeyreğe göre, 2025 yılı IV. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 3,1, daire sayısı yüzde 8,3 ve yüzölçüm yüzde 12,2 azaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış yapı kullanma izin belgesi toplam yüzölçümü yüzde 2,8 azaldı

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı IV. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 1,5 ve yüzölçüm yüzde 2,8 azalırken daire sayısı yüzde 1,3 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise, bir önceki çeyreğe göre, 2025 yılı IV. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yüzölçüm yüzde 2,1 azalırken bina sayısı yüzde 5,6 ve daire sayısı yüzde 2,1 arttı.