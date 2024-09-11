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TÜİK açıkladı: Cirolar temmuzda azaldı

Temmuzda toplam ciro aylık yüzde 0,4 azaldı, yıllık yüzde 39,8 arttı.

Haber Merkezi
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TÜİK açıkladı: Cirolar temmuzda azaldı
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Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı temmuz ayında yıllık yüzde 39,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı temmuz ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 27,0 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 58,8 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 40,6 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 56,1 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 0,4 azaldı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı temmuz ayında aylık yüzde 0,4 azaldı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı temmuz ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,3 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 8,6 azaldı, ticaret ciro endeksi yüzde 0,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 1,3 azaldı.

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