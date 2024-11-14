TÜİK açıkladı: Et, süt, yumurta üretimi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Süt ve Süt Ürünleri Üretimi ile Kümes Hayvancılığı Üretimi Eylül 2024 verilerini açıkladı.

Ticari süt işletmelerince 903 bin 509 ton inek sütü toplandı

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 arttı, Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 arttı.

Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 11,6 artarken, ayran üretimi yüzde 9,2, yoğurt üretimi yüzde 0,9, içme sütü üretimi yüzde 7,2 ve tereyağı üretimi de yüzde 13,9 arttı.

Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 6,2, ayran üretimi yüzde 12,9, yoğurt üretimi yüzde 7,2, içme sütü üretimi yüzde 3,9 ve tereyağı üretimi de yüzde 11,9 arttı.

Bir önceki ay 933 bin 514 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı eylül ayında yüzde 3,2 oranında azalarak 903 bin 509 ton olurken, bir önceki ay 124 bin 876 ton olan içme sütü üretimi de eylül ayında yüzde 8,4 oranında artarak 135 bin 343 ton olarak gerçekleşti.

1,83 milyar adet tavuk yumurtası üretildi

Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,1 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 10,0 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 11,8 arttı, hindi eti üretimi yüzde 16,7 arttı.

Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,8 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,9 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 6,3 arttı, hindi eti üretimi yüzde 17,1 arttı.

Bir önceki ay 214 bin 432 ton olan tavuk eti üretimi eylül ayında yüzde 0,1 oranında azalarak 214 bin 116 ton olurken, bir önceki ay 1 milyar 808 milyon 368 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi eylül ayında yüzde 1,1 oranında artarak 1 milyar 828 milyon 30 bin adet oldu.