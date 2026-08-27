TÜİK açıkladı: Hizmette girişimler, ticarette ciro, imalatta üretim öne çıktı

TÜİK’in 2025 yılına ilişkin açıkladığı Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri’nin geçici sonuçları, Türkiye’deki girişimlerin ve ekonomik faaliyetlerin genel görünümünü ortaya koydu. Buna göre, yıl boyunca faaliyet gösteren girişimlerin sayısı 4 milyon 16 bin 59 olurken, bu işletmelerin toplam cirosu 124 trilyon 816 milyar TL’ye ulaştı.

Girişimlerin yüzde 48,4’ü hizmet sektöründe

2025’te faaliyet gösteren işletmelerin sektörlere göre dağılımında hizmetler ilk sırada yer aldı. Toplam girişimlerin yüzde 48,4’ü hizmet sektöründe faaliyet gösterirken, bunu yüzde 31,6 ile ticaret ve yüzde 12,4 ile sanayi izledi.

İstihdam tarafında da hizmet sektörü ağırlığını korudu. Sektör, toplam çalışanların yüzde 41,2’sini bünyesinde barındırırken, sanayinin istihdamdaki payı yüzde 26,1 oldu.

Türkiye’nin toplam cirosunda ticaret zirvede, üretimde imalat öne çıktı

Sektörlerin toplam ciro içindeki paylarına bakıldığında ticaret yüzde 46,8 ile ilk sırada yer aldı. Sanayinin cirodaki payı yüzde 28,5, hizmet sektörünün payı ise yüzde 17,8 oldu.

Türkiye genelinde üretim değerinde ise imalat öne çıktı. İmalat sektöründe üretim değeri 27 trilyon 886 milyar TL’ye ulaşırken, bu tutar ticarette 9 trilyon 134 milyar TL, inşaatta 7 trilyon 976 milyar TL, ulaştırma ve depolamada 6 trilyon 801 milyar TL, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 4 trilyon 422 milyar TL oldu.

2025’te toplam ciro 124,8 trilyon TL’ye ulaştı

Geçici sonuçlara göre, 2025’te toplam ciro 124 trilyon 816 milyar TL, üretim değeri 71 trilyon 351 milyar TL, faktör maliyetiyle katma değer 22 trilyon 201 milyar TL olarak hesaplandı. Mal ve hizmetlerin toplam satın alışları 108 trilyon 507 milyar TL’ye ulaşırken, istihdam 20 milyon 122 bin 817 kişi olarak gerçekleşti.

Çalışan sayısına göre değerlendirildiğinde, cironun yüzde 34,3’ünü 250 ve üzeri çalışanı bulunan girişimler oluşturdu. Cirodaki pay 1-9 çalışanı bulunan girişimlerde yüzde 25,8, 50-249 çalışanı bulunanlarda yüzde 20,1 ve 10-49 çalışanı bulunanlarda yüzde 19,8 olarak kaydedildi.

İstihdamda ise en yüksek pay yüzde 36,4 ile 1-9 çalışanı bulunan girişimlerde görüldü. 250 ve üzeri çalışanı bulunan girişimlerin istihdamdaki payı yüzde 27 oldu.

İmalat sanayisinde düşük teknoloji öne çıktı

İmalat sanayisindeki girişimlerin yüzde 54,4’ü düşük teknoloji faaliyetlerinde yer aldı. Bu gruptaki girişimler imalat sanayisi istihdamının yüzde 47,9’unu, cironun ise yüzde 35,8’ini oluşturdu. TÜİK, 2025 yılına ilişkin kesin sonuçların Aralık 2026’da yayımlanmasının planlandığını bildirdi.