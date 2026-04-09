TÜİK açıkladı: İnşaatta maliyetler hız kesmiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat 2026 İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre, inşaat maliyet endeksi, 2026 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,51 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,72 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,33 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,20 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 23,73 arttı, işçilik endeksi yüzde 29,12 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,25 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,72 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,08 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,04 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 23,89 arttı, işçilik endeksi yüzde 28,74 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,36 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,72 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,11 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,03 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 23,24 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,46 arttı.