  1. Ekonomim
  2. Ekonomik Veriler
  3. TÜİK açıkladı: Mevsim etkisinden arındırılmış nisan enflasyonu belli oldu
Takip Et

TÜİK açıkladı: Mevsim etkisinden arındırılmış nisan enflasyonu belli oldu

Nisan ayında mevsim etkisinden arındırılmış genel TÜFE aylık yüzde 3,40 artış gösterdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TÜİK açıkladı: Mevsim etkisinden arındırılmış nisan enflasyonu belli oldu
Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Nisan 2026’da mevsim etkisinden arındırılmış genel TÜFE aylık yüzde 3,40 artış gösterdi. Dün açıklanan enflasyon verilerine göre, aylık artış yüzde 4,18 olmuştu.

Geçen ay mevsim etkisinden arındırılmış genel TÜFE yüzde 2,04 seviyesindeyken, TÜFE yüzde 1,94 artış göstermişti.

Verilere göre, mevsim etkisinden arındırılmış B endeksi (işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE) aylık yüzde 2,62 artarken, C endeksi (enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE) aylık yüzde 2,48 oranında artış kaydetti.

Son dakika... Nisan ayı enflasyon verileri açıklandıSon dakika... Nisan ayı enflasyon verileri açıklandıEkonomi

 

 