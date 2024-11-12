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TÜİK açıkladı: Toplam ciro yıllık yüzde 47 arttı

TÜİK verilerine göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Eylül ayında yıllık yüzde 47,0 arttı.

Haber Merkezi
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TÜİK açıkladı: Toplam ciro yıllık yüzde 47 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ciro Endeksleri, Eylül 2024 verisini açıkladı.

Toplam ciro yıllık yüzde 47,0, aylık yüzde 5,5 oranında arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Eylül ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 33,2 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 76,4 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 49,0 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 55,4 arttı.

 

Ciro endeksi 2024 yılı Eylül ayında aylık yüzde 5,5 arttı

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Eylül ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,8 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 5,0 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 5,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 4,3 arttı.

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