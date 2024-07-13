TÜİK enflasyonunda giyim ve ayakkabının olağanüstü değişimi!

Son yılların tartışmalı verilerinden olan enflasyon rakamları Alaattin Aktaş'ın madde sepeti fiyatları sonrası yeniden olan güvensizlik yeniden gündeme otururken, detaylar da mercek altına alınmaya devam ediyor.

Prof. Dr. Ali Hakan Kara'nın sıklıkla değindiği giyim ve ayakkabı kaleminde, 2021 sonrası kırılma net görülüyor.

Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş'ın gündem olan madde sepeti fiyatları sonrasında, Habertürk'ten Rahim Ak giyim ve ayakkabı öncülüğünde, TÜİK'in Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile perakende satış ve ciro endeksleri verilerini inceledi.

2010 ila 2021 aralığında paralel hareket eden veriler, 2021'den itibaren ayrıştı.

Enflasyondaki artış sınırlı kalırken, perakende satış hacim endeksinin yükselişinin hızlı olduğu görüldü. Verilerin arasındaki farkın halen açık olduğu da dikkat çekti.

Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş'ın TÜİK'in Nisan 2022'den bu yana açıklamadığı madde fiyatlarını hesaplamasıyla "enflasyon" yeniden tartışma konusu oldu.

Çarşı pazarda sürekli değişen fiyatlarla açıklanan enflasyon arasındaki hissedilen oran tartışmaları, 2021 yılında hızlanmayla başlamıştı.

Enflasyonda yüzde 7 ağırlığa sahip olan giyim ve ayakkabı fiyatlarındaki değişim, satış ve cirolar üzerinden de bakıldığında ilgi çekiyor.

TÜİK tarafından hesaplanıp, açıklanan ki endeks, 2021'den sonra farklılaşıyor. 2022 yılı ortalarında fark açılarak yüzde 41 ile yüzde 121 oluyor.

Giyim ve ayakkabı, yıllık fiyat artışı olarak TÜFE'de yüzde 50 görülürken, perakende satış hacim endeksinde yüzde 80 olarak görülüyor.

Enflasyonun önemli ana kalemlerinden gıda ve alkolsüz içeceklerle otomotiv yakıtı, TÜFE ve perakende satış hacim endeksinde paralel hareket etmeye devam ediyor. Giyim ve ayakkabı dışında diğer enflasyon kalemleri, iki endekste aynı düzeylerde görülüyor.