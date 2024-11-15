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TÜİK: Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 2,7 arttı

TÜİK verilerine göre, eylül ayında ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,7 arttı

Haber Merkezi
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TÜİK: Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 2,7 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ücretli Çalışan İstatistikleri, Eylül 2024 verilerini açıkladı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 arttı.

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 550 bin 366 kişi iken, 2024 yılı Eylül ayında 15 milyon 973 bin 744 kişi oldu.

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Eylül ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,7 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,0 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,2 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Eylül ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,4 arttı.

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