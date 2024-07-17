TÜİK'in sitesinden sildiği enflasyon madde sepeti fiyatlarını DİSK açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan 2022'de enflasyon verilerinin içinde yer alan madde sepeti fiyatlarını yayımladığı sonlandırmıştı. 2021 sonlarından itibaren tartışmalı olan enflasyon verilerinde, fiyatların da kaldırılmasıyla verilere ulaşılamadığı için karşılaştırma imkanı sonlanmıştı.

Nasıl Bir Ekonomi yazarlarından Alaattin Aktaş'ın geçen haftalarda, endeks verileri üzerinden hesaplayarak ulaştığı fiyat verileri gündemin ilk sırasına yerleşmişti. TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya, gazetecilerle toplantı yaparak açıklamalarda bulunmuştu.

Çetinkaya'nın açıklamaları da uzun bir süre konuşulurken, Nisan 202'de yayımlanan son fiyat verilerinin de geçmişe yönelik siteden kaldırıldığı görülmüştü.

TÜİK'e madde sepeti fiyatlarını açıklaması için dava açan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Araştırma Merkezi, geçmiş bilgilerin TÜİK'in internet sitesinden kaldırılmasına tepki gösterdi.

Ocak 2003 ila Nisan 2022 aralığında TÜİK enflasyonuna kaynak teşkil eden madde sepeti fiyat listesini DİSK-AR kendi internet sitesine yüklediğini açıkladı.

DİSK tarafından yapılan paylaşım şu şekilde oldu:

"TÜİK tarafından TÜİK internet sitesinden silinen ve kamuoyundan gizlenmek istenen enflasyona esas madde sepeti fiyat listesi (Ocak 2003-Nisan 2022) artık DİSK-AR internet sitesinde!

Yargı kararlarına rağmen Anayasa ve yasaları çiğneyerek suç işleme ısrarını sürdüren TÜİK Başkanlığı, geçmiş verileri internet sitesinden kaldırarak enflasyona esas madde fiyat listesinin karartılmasının sebebinin verileri gizlemek olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

TÜİK sansürünü kabul etmiyoruz. TÜİK’in geçmişi silme girişimini kabul etmiyoruz

TÜİK tarafından sansürlenen ve silinen 2003-2022 arası madde fiyat listesine haberden erişebilirsiniz."

DİSK-Ar’ın sitesindeki TÜİK TÜFE madde sepeti fiyat listesine buradan ulaşabilirsiniz.