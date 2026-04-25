TÜİK’ten 100. yıl mesajı: Güvenilir veri vurgusu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya, "veri yönetişiminde öncü kurum olmak" vizyonuyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye, veriye dayalı karar alma süreçlerinin güçlenmesine katkıda bulunmaya devam edeceklerini bildirdi.

Çetinkaya, TÜİK'in 100'üncü kuruluş yıl dönümü ve Türkiye İstatistik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye'de Cumhuriyet döneminin çok öncesinde sınır belirleme, vergi toplama ve toprak dağılımına yönelik kayıt tutma gibi amaçlarla çalışmalar yapılarak çeşitli kurumların oluşturulduğunu belirten Çetinkaya, 1389'da kurulan "Defterhane"nin bugünkü resmi istatistik sisteminin özünü oluşturduğunu anlattı.

Çetinkaya, sağlıklı kararlar alınabilmesi, yaşanan gelişmelerin doğru analiz edilebilmesi ve geleceğe yönelik güçlü stratejiler oluşturulabilmesinin, doğru, güvenilir ve zamanında üretilen bilgiye dayandığını vurguladı.

Etkin istatistik altyapısı ve güvenilir veriler olmaksızın sürdürülebilir ve öngörülebilir gelecek inşa etmenin mümkün olmadığının altını çizen Çetinkaya, "1926'da kurulan TÜİK, geçen bir asır boyunca ulusal ve uluslararası kullanıcıların ihtiyaçlarını gözeterek kaliteli, güncel, tutarlı, tarafsız ve uluslararası standartlara uygun resmi istatistikler üretme görevini kararlılıkla sürdürmektedir. Kurumumuz, yalnızca veri üretmekle kalmayıp aynı zamanda Türk İstatistik Sistemi'nin koordinasyonu görevini de üstlenerek karar alıcıların ve kullanıcıların resmi istatistiklerden zamanlı haberdar olmasını sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Teknolojiyle yakın ilişkide

Köklü geçmişlerinden aldıkları güçle, hızlı değişen veri ortamına uyum sağlayarak kendilerini sürekli yenilediklerini, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek istatistik üretim süreçlerini geliştirmeyi sürdürdüklerine dikkati çeken Çetinkaya, uluslararası kuruluşlarla yürüttükleri işbirlikleri sayesinde Türkiye'nin istatistik alanındaki konumunu güçlendirirken bilgi ve tecrübelerini farklı coğrafyalarla paylaşarak küresel ölçekte de katkı sunduklarını anlattı.

Çetinkaya, istatistik bilincinin toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılması amacıyla öncülüğünü yaptıkları "Türkiye İstatistik Günü"nün, verinin önemini vurgulamak açısından fırsat sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"TÜİK olarak veri yönetişiminde öncü kurum olmak vizyonuyla çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdürmeye, veriye dayalı karar alma süreçlerinin güçlenmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı yıl dönümü vesilesiyle, kurumumuza emeği geçen tüm çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve istatistik camiasına teşekkür ediyor, TÜİK'in 100. kuruluş yıl dönümünü ve Türkiye İstatistik Günü'nü gururla kutluyoruz."