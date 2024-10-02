TÜİK'ten enflasyon verilerinde yeni göstergeler!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) arasında gerçekleştirilen istişare grubu toplantıları sonucunda, mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE (Tüketici Fiyatları Endeksi) ve Özel Kapsamlı TÜFE göstergelerinin üretimiyle ilgili nihai aşamaya gelindi.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda, ilgili göstergeler her ay TÜFE haber bülteninin yayımlanmasından bir iş günü sonra, saat 16:00’da TÜİK web sitesinde yayımlanacak.

Mevsim etkilerinden arındırılmış Özel Kapsamlı TÜFE göstergelerine ilişkin veriler ilk kez, "Tüketici Fiyat Endeksi Haber Bülteni"nde yer alan istatistiksel tablolar bölümünde 4 Ekim 2024 tarihinde yayımlanacak.

Ayrıca, diğer mevsim etkilerinden arındırılmış göstergelerde olduğu gibi, Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri için de metodolojik doküman, yayımla eşzamanlı olarak kullanıcılara sunulacak.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bahsi geçen yeni TÜFE göstergelerinin yanı sıra, kullanıcı talepleri dikkate alınarak cari aya ilişkin Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması (COICOP) 5’li düzeyde tüm temel başlıklar için aylık ve yıllık değişim oranlarını içeren yeni bir tablo yayımlanmasına karar verilmiştir. Bu tablo sayesinde, aylık bazda en yüksek artış, en fazla düşüş veya en az artış gösteren sınırlı sayıdaki seçilmiş temel başlıklar ve değişim oranlarına ilişkin mevcut iki tabloya ihtiyaç kalmadığından, bu tablolar yayından kaldırılmıştır. COICOP 5’li seviyede tüm temel başlıkları içeren yeni tablo, bu alanda çok daha detaylı verilerin kamuoyuyla paylaşılmasına olanak sağlamaktadır."