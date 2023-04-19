Tüketici Güveni Nisan’da yükseldi

Ali Orhan YALÇINKAYA



Tüketici Güven Endeksi (TGE) Nisan’da bir önceki aya göre yüzde 9.2 oranında artarak 87.5 değerini aldı. Bir önceki tüketici eğilim anketinin, deprem felaketinden etkilenen Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye illerinde yapılmadığı belirtilmişti. Bu dönemde depremden etkilenen bölgeler dahil 81 ilde Nisan ayı için Tüketici Eğilim Anketi uygulamasının gerçekleştirildiği duyuruldu.

Tüketici Güven Endeksi’ni oluşturan dört alt endeksin hepsinin Nisan ayında yükseldiği görülüyor.

Bunlardan hanenin mevcut dönemde maddi durumuna ilişkin endeks yüzde 4.6, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 14.7, gelecek 12 aylık dönemde maddi durum beklentisi endeksi yüzde 12.8 ve gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi yüzde 4.5 oranında arttı.

Endeksin alt detaylarında işsiz sayısı beklentisinin yüzde 13.0 oranında azaldığı görülüyor. Öte yandan tüketiciler nezdinde otomobil satın alma ihtimalinin yüzde 15.7, konut satın alma ihtimalinin yüzde 19.2 oranında arttığı izleniyor. Geçtiğimiz yılın Ağustos-Kasım döneminde yükseliş gösteren gelecek 12 aylık dönemde tüketici fiyatlarında artış beklentisi takip eden üç ayda geriledikten sonra Mart’ta yükselmişti. Nisan’da tekrar gerilediğini görmekteyiz. Benzer şekilde tüketici güvenini ölçen Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Nisan ayında bir önceki ayın nihai endeksine göre yüzde 12.68 artarak 79.18 değerine yükselmişti. Alt endekslerden, Tüketici Beklenti Ön Endeksi bir önceki aya göre yüzde 15.21 artarak 91.18 değerini alırken, içinde bulunulan dönemin dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Tüketim Eğilim Ön Endeksi ise yüzde 0.56 azalarak 56.81'e gerilemişti.

Endeksin detaylarına bakıldığında tüketicinin mevcut durum algısında ve geleceğe ilişkin beklentilerinde iyileşme olurken, tüketim eğiliminde hafif bir gerileme görülmüştü. Seçime yönelik belirsizliklerin azalmaya başlaması ve seçim sonrasına ilişkin ekonomik dengelerin oluşması yönünde gelişme beklentisi artışta en önemli faktörler olarak öne çıkmıştı.

Tüketimin seyrine ilişkin ve bir iç talep göstergesi olarak takip edilen banka ve kredi kartı harcama tutarları incelendiğinde ise 7 Nisan ile biten haftada toplam işlem tutarının Mart sonuna göre yüzde 0.4 oranında azalarak 119.7 milyar TL seviyesine gerilediği görülüyor.