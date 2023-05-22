Tüketici güveni Temmuz 2018’den bu yana gördüğü en yüksek seviyede

Ali Orhan YALÇINKAYA

Tüketici Güven Endeksi (TGE) Mayıs’ta bir önceki aya göre yüzde 4.0 oranında artarak 91.1 değerini aldı. Bu aynı zamanda 2018 yılının Temmuz ayından bu yana görülen en yüksek seviye.

Tüketici Güven Endeksi’ni oluşturan dört alt endeksin hepsinin Mayıs ayında yükseldiği görülüyor.

Bunlardan hanenin mevcut dönemde maddi durumuna ilişkin endeks yüzde 2.2, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 5.7, gelecek 12 aylık dönemde maddi durum beklentisi endeksi yüzde 4.7 ve gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi yüzde 3.1 oranında arttı.

Endeksin alt detaylarında işsiz sayısı beklentisinin yüzde 6.0 oranında azaldığı görülüyor. Öte yandan tüketiciler nezdinde otomobil satın alma ihtimalinin yüzde 12.9, konut satın alma ihtimalinin yüzde 6.9 oranında arttığı izleniyor. Geçtiğimiz yılın Ağustos-Kasım döneminde yükseliş gösteren gelecek 12 aylık dönemde tüketici fiyatlarında artış beklentisi takip eden üç ayda geriledikten sonra Mart’ta yükselmişti. Nisan’dan sonra Mayıs ayında da gerilediğini görmekteyiz.

Benzer şekilde tüketici güvenini ölçen Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Mayıs'ta bir önceki ayın nihai endeksine göre yüzde 1.84 artarak 79.25 değerine yükselmişti. Alt endekslerden, Tüketici Beklenti Ön Endeksi bir önceki aya göre yüzde 1.29 artarak 89.19 değerini alırken, içinde bulunulan dönemin dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Tüketim Eğilim Ön Endeksi ise yüzde 16.62 artarak 68.68'e yükselmişti.

Endeksin detaylarına bakıldığında tüketicinin kişisel mevcut durum algısında hafif gerileme olurken geleceğe ilişkin beklentilerinde ve özellikle tüketim eğiliminde önemli iyileşme gözlenmişti. Seçim öncesi iki haftalık anket verilerine dayanan sonuçlar, seçim belirsizliğinin azalmasını yansıtmıştı.

Tüketimin seyrine ilişkin ve bir iç talep göstergesi olarak takip edilen banka ve kredi kartı harcama tutarları incelendiğinde ise 12 Mayıs ile biten haftada toplam işlem tutarının Nisan sonuna göre yüzde 15.4 oranında artarak 144.7 milyar TL seviyesine yükseldiği görülüyor.