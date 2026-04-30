Turizm geliri ilk çeyrekte 10 milyar dolara yaklaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Turizm İstatistikleri I. Çeyrek: Ocak-Mart 2026 verilerini açıkladı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, turizm geliri ocak, şubat ve mart aylarından oluşan I. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,2 artarak 9 milyar 896 milyon 456 bin dolar oldu.

Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 9 milyar 694 milyon 574 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri ise 201 milyon 883 bin dolar oldu. Ziyaretçilerin turizm gelirinin yüzde 25,6'sını ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize ederlerken, yapılan harcamaların 8 milyar 469 milyon 691 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 224 milyon 883 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,5 arttı

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2026 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,5 artarak 9 milyon 258 bin 129 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 25,7'sini 2 milyon 376 bin 343 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu çeyrekte ülkemizde geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 102 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 72 dolar oldu.

Bu çeyrekte ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri içindeki yeme içme harcamalarının payı yüzde 27, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı yüzde 15,8, konaklama harcamalarının payı ise yüzde 13 oldu. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre konaklama harcamaları yüzde 21,2, sağlık harcamaları yüzde 18,4, yeme içme harcamaları ise yüzde 13,7 arttı.

Ziyaretçiler en çok "gezi, eğlence" amacıyla geldi

İkinci sırada yüzde 26,8 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise yüzde 8,2 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize yüzde 66,7 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,1 azaldı

Turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,1 azalarak 2 milyar 224 milyon 603 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 730 milyon 729 bin dolarını kişisel, 493 milyon 874 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yurt dışına gidenler yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13,1 arttı

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13,1 artarak 2 milyon 936 bin 279 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 758 dolar olarak gerçekleşti.