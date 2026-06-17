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Türkiye’de inşaat üretimi nisanda yıllık yüzde 2,1 arttı

TÜİK verilerine göre, Türkiye’de inşaat üretim endeksi yıllık bazda yüzde 2,1 artış kaydetti.

Haber Merkezi
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Türkiye’de inşaat üretimi nisanda yıllık yüzde 2,1 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İnşaat Üretim Endeksi Nisan 2026 verilerini açıkladı.

İnşaat üretimi yıllık yüzde 2,1 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Nisan ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre aynı kaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 12,3 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 2,7 arttı.

İnşaat üretimi aylık yüzde 0,7 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Nisan ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 0,5 azaldı.