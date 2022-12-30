Türkiye'nin brüt dış borcu 442 milyar dolar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin brüt dış borç stokunun 30 Eylül itibarıyla 442,9 milyar dolar, net dış borç stokunun ise 220,6 milyar dolar olduğunu bildirdi. Bakanlık, 30 Eylül 2022 itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku 442,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken stokun milli gelire oranı yüzde 52,6 oldu.

Aynı tarihte net dış borç stoku 220,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Stokun milli gelire oranı yüzde 26,2 seviyesinde gerçekleşti. Hazine garantili dış borç stoku ise 15,2 milyar dolar olarak hesaplandı. Kamu net borç stoku bu dönemde 2 trilyon 297 milyar lira olarak kaydedildi. Stokun milli gelire oranı yüzde 18,3 oldu. AB tanımlı genel yönetim borç stoku 4 trilyon 351 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı ise yüzde 34,8 olarak kayıtlara geçti.