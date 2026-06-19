Türkiye’nin net yatırım pozisyonunda negatif tablo sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Uluslararası Yatırım Pozisyonu İstatistikleri Nisan 2026 verilerini açıkladı.

Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (net-UYP), 2026 Nisan ayı itibarıyla -402,3 milyar ABD doları oldu.

Nisan ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında artışla 406,0 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 4,1 oranında artışla 808,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Rezerv varlıklar, 14,7 milyar ABD doları artarak 165,5 milyar ABD doları olurken, varlık kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 0,8 oranında artarak 79,3 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 2,8 oranında azalarak 151,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları, yüzde 9,6 oranında azalarak 47,6 milyar ABD doları oldu.

Portföy yatırımları alt kalemlerinden Hisse Senetleri ve Yatırım Fonu Payları bir önceki aya göre yüzde 19,3 oranında artarak 51,7 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 6,2 oranında artışla 247,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Portföy yatırımları kalemi, yüzde 8,3 oranında artarak 154,1 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 1,5 oranında artarak 407,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.