TÜSİAD açıkladı: Türkiye’nin maliyet bazlı rekabet gücü geriledi

TÜSİAD Maliyet Bazlı Rekabet Gücü Endeksi (TÜSİAD-RGE), 2026 yılı birinci çeyrek sonuçlarına göre bir önceki çeyrekteki değerine (88,8) kıyasla yüzde 1,7 gerileyerek 87,3 seviyesinde gerçekleşti.

Endeks, tarihsel olarak düşük düzeylere yakın seyrini sürdürdü. Yurt içi enerji maliyetlerinin olumlu seyrine rağmen, ara malı ve işgücü maliyetlerindeki artışın rakip ülkelerin üzerinde gerçekleşmesi, endeksin bu dönemdeki gerilemesinde belirleyici oldu. İşgücü verimliliği rakip ülkelere benzer düzeyde gelişim göstererek rekabet gücü endeksi üzerinde bir etki yaratmadı.

TÜSİAD-RGE'nin sektörel sonuçları ise, 18 Haziran 2026 tarihinde Yüksek İstişare Konseyi'nde ilk kez tanıtıldı. Önümüzdeki dönemde her çeyrek sonunda, genel endeksle birlikte sektörel RGE sonuçları da düzenli olarak yayınlanacak.

2026 yılı ilk çeyrek sektörel analizleri, ihracatçı imalat sanayinin genelinde rekabet gücünde zayıflamaya işaret etmektedir. İncelenen 10 sektör içinde rekabet gücünü artıran tek sektör ana metal olurken diğer sektörlerin çoğunda gerileme gözlemlendi. Özellikle gıda, kimya, kauçuk‑plastik ve elektrikli teçhizat sektörlerinde rekabet gücü kaybı belirginleşti.

Sektörel bulgular, son yıllarda maliyetlerin birçok sektörde rakip ülkelere kıyasla daha hızlı arttığını ve bu eğilimin rekabet gücünü aşağı yönlü etkilediğini göstermektedir.

Türkiye ekonomisinin temel ihracat pazarlarındaki maliyet bazlı rekabet şartlarının daha doğru anlaşılması, rekabet dinamiklerinin veri temelli tartışılması ve buradan yola çıkılarak politika önerilerinin oluşturulması amacıyla hazırlanan “TÜSİAD Maliyet Bazlı Rekabet Gücü Endeksi (TÜSİAD-RGE)” çalışması kamuoyu ile ilk olarak 26 Haziran 2025 tarihinde paylaşıldı. 2015 yılının ilk çeyreğinden başlayacak şekilde hazırlanan endeksin sonuçları her çeyrek sonunda sektörel sonuçları ile birlikte açıklanmaya devam edecek.