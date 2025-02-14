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Ücretli çalışan sayısı 15,6 milyonu aştı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artarak 15 milyon 582 bini geçti.

Haber Merkezi
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Ücretli çalışan sayısı 15,6 milyonu aştı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2024 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Aralık 2023'te 15 milyon 244 bin 39 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, geçen yılın aynı döneminde yüzde 2,2 artışla 15 milyon 582 bin 255 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 0,9 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 4,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,7 arttı.

Aylık bazda değişim olmadı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Aralık 2024'te, bir önceki aya göre değişmedi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı, sanayi ve inşaat sektörlerinde yüzde 0,1 azaldı, ticaret-hizmet sektöründe ise değişim görülmedi.

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