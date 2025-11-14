  1. Ekonomim
TÜİK verilerine göre, ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 1,1 arttı. Aylık ve yıllık bazdaki artışa inşaat ve hizmet sektörleri katkı verirken, sanayi tarafında azalış görüldü.

Ücretli çalışan sayısı toplamda arttı, sanayide geriledi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül 2025 Ücretli Çalışan İstatistikleri verilerini açıkladı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 arttı.

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 991 bin 589 kişi iken, 2025 yılı Eylül ayında 16 milyon 169 bin 476 kişi oldu.

Ücretli çalışan sayısı toplamda arttı, sanayide geriledi - Resim : 1

Sanayide azalma

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Eylül ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 3,7 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 7,4 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,5 arttı.

Aylık artış inşaat ve hizmetten geldi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Eylül ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,6 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,4 arttı.

Ücretli çalışan sayısı toplamda arttı, sanayide geriledi - Resim : 2

