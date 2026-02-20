Uluslararası yatırım pozisyonunda açık 325 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu Aralık 2025 verilerini açıkladı. Aralık 2025 itibarıyla Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu eksi 324,9 milyar dolar oldu.

Aralık ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,6 oranında artışla 413,0 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 1,2 oranında artışla 738,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Rezerv varlıklar, bir önceki çeyreğe göre 3,9 milyar ABD doları artarak 184 milyar ABD doları olmuştur.

Doğrudan yatırımlar arttı

Varlık kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 3,7 oranında artarak 75,2 milyar ABD doları, portföy yatırımları yüzde 0,7 azalarak 6,4 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 2,8 oranında artarak 147,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları yüzde 3,0 oranında artarak 43,9 milyar ABD doları olmuştur.

Yükümlülükler altındaki portföy yatırımları alt kalemlerinden Genel Hükümet’in DİBS yükümlülükleri bir önceki çeyreğe göre yüzde 16,2 oranında artarak 18,3 milyar ABD doları olmuştur.

Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki çeyreğe göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 5,5 oranında azalışla 202,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Portföy yatırımları kalemi yüzde 2,9 oranında artarak 135,4 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 4,3 oranında artarak 400,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.