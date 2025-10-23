Vatandaşın döviz mevduatları arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), 17 Ekim ile biten haftaya yönelik açıkladığı “Haftalık Para ve Banka İstatistikleri” raporuna göre, yurt içi yerleşiklerin toplam döviz mevduatları 218 milyar 263 milyon dolar oldu.

Vatandaşların döviz mevduatları bir önceki haftaki 208 milyar 589 milyon dolar seviyesine göre 9 milyar 674 milyon dolarlık artış gösterdi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 7 milyar 631 milyon dolar artarak 138 milyar 499 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 2 milyar 43 milyon dolarlık artışla 79 milyar 764 milyon dolara çıktı.

Parite etkisinden arındırılmış toplam mevduatlar ise 2 milyar 292 milyon dolarlık artarken, gerçek kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 223 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatları da 1 milyar 69 milyon dolar artış gösterdi.