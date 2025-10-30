Vatandaşın enflasyon beklentisi yeniden yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

Buna göre, ekimde 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 1,01 puan artarak yüzde 23,26'ya, hanehalkı için 1,40 puan artarak yüzde 54,39‘a yükselirken, reel sektör için 0,50 puan azalarak yüzde 36,30'a geriledi.

Sektörel enflasyon beklentileri eylülde tüm sektörlerde azalırken, hanehalkı için 1,08 puan azalarak yüzde 52,99'a gerilemişti.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,85 puan azalarak yüzde 26,50 seviyesinde oldu.