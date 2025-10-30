  1. Ekonomim
Vatandaşın enflasyon beklentisi yeniden yükseldi

Yıllık enflasyon beklentileri, ekimde piyasa katılımcıları ve hane halkı için artarken, reel sektör için geriledi.

Vatandaşın enflasyon beklentisi yeniden yükseldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

Buna göre, ekimde 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 1,01 puan artarak yüzde 23,26'ya, hanehalkı için 1,40 puan artarak yüzde 54,39‘a yükselirken, reel sektör için 0,50 puan azalarak yüzde 36,30'a geriledi.

Sektörel enflasyon beklentileri eylülde tüm sektörlerde azalırken, hanehalkı için 1,08 puan azalarak yüzde 52,99'a gerilemişti.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,85 puan azalarak yüzde 26,50 seviyesinde oldu.

