Yerlinin döviz mevduatında 3.3 milyar dolarlık sert gerileme

İSTANBUL / EKONOMİ

Merkez Bankası verileri yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatında geçen hafta sert bir düşüş olduğunu ortaya koydu. Haftalık para ve banka istatistiklerine göre 31 Mart haftasında parite etkisinden arındırılmış olarak yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 3 milyar 133 milyon dolar geriledi. Yılbaşından bu yana ise yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmamış olarak 8.3 milyar dolar azalmış bulunuyor.

Tüzellerde 2.3 milyar dolarlık gerileme

Verilere göre en sert gerileme tüzel kişilerin döviz mevduatında gerçekleşti. Tüzel kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 2 milyar 331 milyon dolar azaldı. Dolar cinsi döviz mevduatı 889 milyon dolar, Euro cinsi döviz mevduatının dolar karşılığı parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar 313 milyon dolar geriledi. Gerçek kişilerin döviz mevduatı ise parite etkisinden arındırılmış olarak 802 milyon dolar düştü. Geçen hafta hem dolar hem de Euro TL karşısında yükseliş trendine başlamış dolar/TL'de artık 19 seviyeleri görülmeye başlamıştı. Merkez Bankası da KKM'de hem döviz yükümlülüğü olanlar için yeni bir ürünü devreye almış hem de TL cinsi KKM'lerde faiz üst sınırı kaldırılmıştı.