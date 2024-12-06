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Yılın ilk 11 ayında onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı azaldı

2024’ün ilk 11 ayında onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 azaldı.

Haber Merkezi
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Yılın ilk 11 ayında onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı azaldı
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın ilk 11 ayında onaylanan kapasite raporu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 azalışla 45.492 adet oldu.

Aktif Kapasite Raporlarına göre toplam çalışan sayısı ise Kasım 2023’te 3 milyon 986 bin 827 kişi olurken, yüzde 4,8 oranında 192 bin 522 kişi artarak, Kasım 2024’de 4 milyon 179 bin 349 kişi oldu.

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